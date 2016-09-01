如何在财务报表中记录资本出资

企业主可以轻松地为自己利用服务创建合法的结构。然而，这些企业主不了解的是选择一个框架对额外的销售或甚至税收影响。企业家可能听到一个伙伴的特定框架是不错的，然后他们采用该结构，而不知道它的意思对他/她在马来西亚的公司。根据您选择的框架，您在出版物中代表资本捐款的方式是不同的。

这涉及单个运营商，合作伙伴和公司处理资金捐款的方式（这也适用于公司）。

根据MexForex马来西亚，在涉及抵押品会计时，独资企业是最简单的实体。在一个单一的业主因素和维持的收入（你在业务中获得的时间的钱）都被看作一件事。总额实际上归因于实际所有者的资本帐户。例如，如果单个运营商倾向于赚取2,000美元，并在他/她的业务中增加500美元，那么实际所有者的资本将是2美元，500美元，并在股本会议上象征稳定性页面：

业主资金2,500美元（或者您可以选择使用实际客户的姓）

关系

该合伙关系与衡平页内确认股权的独资企业相当。区别是每个伴侣包括不同的资本账户。例如，如果Wayne Doe（2,500美元抵押品）以及Jules Moe（5美元，千美元）倾向于是同伴，资本框架将代表如下：

基金$ 5，千元

基金$ 2，五百

公司结构是关于抵押交易的最复杂和受控制的组织。要了解捐款如何首先被表示，我必须解释一些条件大通金融。面值大多数州都要求公司为了分配面值来进行库存。最初创建参数值以表示交易者的最大责任。面值增加释放的股票数量应该等于实际最低资本必要性意味着保护债权人。这也被称为法律基金。为了确保每个公司提供合法的资本，大多数州要求哪些公司拥有组件价值。

任何初始投资者，需要至少支付组件价值以从公司获取股票/所有权。

然而，公司通过最小化面值，找到了这种规则的一种手段：换句话说，大多数公司没有面值超过1美元的问题。由于对这一特定实践的兴趣，平等价值在当前文化中几乎没有任何相关性。

说明价值为了代替面值，一家公司可能已经声明值得与库存相关的每个披露。这是董事会决定的另一个随机数量。像平等价值，和mt4价值，提到的价值也提供了很少的意义。

库存批准和库存授权是公司合法发放的股票的最大部分。一旦发展的内容文章倾向于提交，这就设立。可以修改修改实际授权给予。